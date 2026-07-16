Krejcikova e Valentova si qualificano per i quarti di finale del torneo WTA 250 di Atene, mentre Tona e Li vengono eliminate. La competizione si svolge sul cemento outdoor, l’unico torneo della settimana su questa superficie. L’italiana in gara, Miriana Tona, è stata eliminata nel primo turno.

Si allinea ai quarti di finale il tabellone di singolare femminile del WTA 250 di Atene, unico torneo della settimana a non giocarsi sulla terra: sul cemento outdoor ellenico, però, non ci sono buone notizie per l’Italia, dato che l’unica azzurra in corsa, Miriana Tona, viene eliminata. Nella parte alta del main draw, infatti, la testa di serie numero 1, la danese Clara Tauson, estromette la lucky loser azzurra, Miriana Tona, sconfitta con il netto score di 6-4 6-0, mentre la numero 3 del tabellone, la ceca Barbora Krejcikova, liquida la transalpina Carole Monnet con il punteggio di 6-0 6-2. Nella parte bassa del tabellone, invece, la numero... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Atene 2026, Krejcikova e Valentova ai quarti. Eliminate Tona e Li

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