Le semifinali del WTA di Amburgo sono state definite dopo la vittoria di Mayar Sherif, che ha battuto ancora una volta Badosa. L’egiziana ha raggiunto la tredicesima vittoria consecutiva, confermando la sua forma recente. Non si svolgerà un derby armeno in semifinale, come prevedibile. Sherif si è imposta nella ripetizione della finale di pochi giorni fa a Iasi, in Romania. La competizione prosegue con queste giocatrici in corsa per la finale.

Si sono delineate le semifinali del WTA di Amburgo. Continua la striscia vincente dell’egiziana Mayar Sherif, arrivata alla tredicesima vittoria consecutiva e l’ultima nel remake della finale di qualche giorno fa in Romania a Iasi. Sherif ha battuto ancora una volta la spagnola Paula Badosa e lo ha fatto dopo una clamorosa battaglia di tre ore e ventisette minuti, vincendo 7-6 6-7 6-4. Sherif affronterà in semifinale la tennista di casa Tamara Korpatsch, che spera di raggiungere la sua terza finale della carriera. La tedesca ha superato in tre set l’ucraina Anhelina Kalinina con il punteggio di 6-3 1-6 6-1 dopo un’ora e cinquantotto minuti di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Amburgo 2026, Sherif batte ancora Badosa. Niente derby armeno in semifinale

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