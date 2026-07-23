La spagnola Badosa ha conquistato l’accesso ai quarti di finale del torneo WTA di Amburgo, mentre l’ucraina Oliynykova, testa di serie numero uno, ha battuto in tre set la sua avversaria con il punteggio di 7-6, 3-6 e 6-2 in due ore e quarantadue minuti. Anche la tennista Sherif si è qualificata, completando così il quadro dei quarti di finale.

Si sono completati i quarti di finale del WTA di Amburgo. Prosegue il proprio cammino l’ucraina Oleksandra Oliynykova, testa di serie numero uno, che ha superato la spagnola Leyre Romero Gormaz in tre set con il punteggio di 7-6 3-6 6-2 dopo una battaglia di due ore e quarantadue minuti di gioco. Nei quarti di finale Oliynykova affronterà l’armena Elina Avanesyan. La numero 208 della classifica, seconda tennista armena nei quarti di finale ad Amburgo (c’è anche Charaeva), ha superato in tre set la kazaka Yulia Putintseva per 6-3 2-6 6-2 dopo due ore e dodici minuti di gioco. Bella vittoria da parte di Paula Badosa, che sta cercando di ritrovarsi dopo una stagione con troppi alti e bassi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Amburgo 2026, Badosa si qualifica per i quarti di finale. Avanti anche Oliynykova e Sherif

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