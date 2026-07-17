Nella giornata di tornei sulla terra battuta in Romania, Paula Badosa ha vinto in extremis contro Ibragimova, mentre Panna Udvardy ha rimontato Kawa. Mayar Sherif e Oliynykova sono passate il turno senza problemi. Udvardy si prepara ora a sfidare Badosa. La giornata è stata caratterizzata da partite combattute e conclusioni in tempi ravvicinati, con luci calanti sul campo e match che si sono protratti a lungo.

Polvere di terra rossa, luce che cala su Ia?i e partite che sembrano non voler finire. In Romania è andata in scena una giornata dal respiro corto: brividi per Paula Badosa, rimonta d’autore di Panna Udvardy, pass in tasca per Mayar Sherif e per Oliynykova. Tennis che graffia, e che ti rimane addosso. Il torneo WTA di Ia?i, sulla terra rossa, ha offerto un menu intenso. Partite strette. Margini sottili. Quella di Badosa contro Ibragimova è finita in extremis. La spagnola ha tenuto il punto quando contava. Ha accettato la lotta. Non ci sono numeri ufficiali sui match point o sulle percentuali al servizio, ma la sensazione è chiara: tenuta mentale, spalle larghe, colpi che, sotto pressione, hanno trovato il campo. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - WTA Iasi: Badosa vince in extremis contro Ibragimova, Sherif e Oliynykova avanzano. Udvardy ribalta l’incontro con Kawa e si prepara per sfidare Badosa

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