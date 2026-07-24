Domenica si prevede una giornata calda in Puglia, con temperature elevate. Lunedì, l’arrivo di una perturbazione atlantica porterà rovesci e temporali nel territorio. Dopo questa giornata di maltempo, si prevede un rapido ritorno dell’anticiclone sulla regione. La situazione meteorologica cambierà quindi da condizioni di stabilità a temporanee ondate di pioggia e temporali.

Bari - Domenica sarà la giornata più calda, ma l’avvicinamento di una perturbazione atlantica porterà lunedì rovesci e temporali, prima del rapido ritorno dell’anticiclone sulla regione pugliese. Fine settimana prevalentemente stabile sulla Puglia, dove la presenza dell’anticiclone garantirà molte ore di sole e un progressivo rialzo delle temperature. Tra sabato e domenica il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, anche se non mancheranno velature e temporanei addensamenti, più evidenti nel corso della seconda giornata. Proprio domenica 26 luglio dovrebbe risultare la giornata più calda. Le temperature massime potranno raggiungere i 34-35 gradi nelle aree interne e sul Foggiano, mentre lungo le coste i valori saranno generalmente compresi tra 30 e 33 gradi. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Weekend di sole in Puglia, poi cambia tutto: arrivano forti temporali lunedì

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