Meteo Milano | weekend a due facce sabato splende il sole ma poi arrivano i temporali

Il fine settimana a Milano si presenta con un clima variabile: sabato sarà caratterizzato da sole, mentre domenica sono previste precipitazioni temporalesche. Le previsioni indicano che le condizioni meteorologiche cambieranno rapidamente tra i due giorni, con il cielo che si coprirà e piovaschi che interesseranno la città. Anche all'inizio della settimana successiva si attendono fenomeni di instabilità atmosferica.

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