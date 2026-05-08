Meteo Milano | weekend a due facce sabato splende il sole ma poi arrivano i temporali

Da milanotoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fine settimana a Milano si presenta con un clima variabile: sabato sarà caratterizzato da sole, mentre domenica sono previste precipitazioni temporalesche. Le previsioni indicano che le condizioni meteorologiche cambieranno rapidamente tra i due giorni, con il cielo che si coprirà e piovaschi che interesseranno la città. Anche all'inizio della settimana successiva si attendono fenomeni di instabilità atmosferica.

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Sarà un sabato soleggiato a Milano. Tuttavia, le previsioni per il prossimo weekend a Milano indicano un cambiamento repentino delle condizioni atmosferiche tra sabato e domenica, con l'instabilità che proseguirà anche all'inizio della prossima settimana.Sabato 9 maggio: una giornata da.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Temi più discussi: il meteo dall'1 al 3 maggio 2026; Prima il sole, poi la pioggia: il meteo del weekend a Milano sarà diviso in due; A Milano è previsto un forte temporale (e non è escluso che grandini); Meteo Milano: oggi sereno, nubi sparse nel weekend.

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