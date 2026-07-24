Meteo svolta nel weekend | arrivano temporali grandine e forti raffiche di vento

Nel fine settimana, una perturbazione raggiungerà l’Italia portando temporali, grandine e forti raffiche di vento. Dopo settimane di temperature elevate, il clima cambierà drasticamente. Sono previste precipitazioni intense e raffiche di vento che interesseranno diverse regioni. La situazione meteorologica sarà caratterizzata da condizioni avverse, con un calo delle temperature e fenomeni temporaleschi diffusi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Fine della grande caldo: in arrivo una perturbazione sull’Italia. Dopo settimane segnate da temperature elevate e caldo intenso, il fine settimana porterà un deciso cambio delle condizioni meteorologiche. Una perturbazione atlantica, alimentata dall’ingresso di aria più fredda proveniente dal Nord Europa, favorirà un peggioramento diffuso con temporali anche di forte intensità su diverse regioni italiane. Il momento più critico è atteso nella giornata di domenica 26 luglio, anche se i primi fenomeni inizieranno a manifestarsi già dalla serata di sabato 25 luglio. Sabato ancora stabile, poi arrivano i primi temporali. La giornata di sabato inizierà con tempo generalmente soleggiato e cieli poco nuvolosi sulla maggior parte del Paese. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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