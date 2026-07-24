Nel fine settimana si deciderà il nuovo allenatore della nazionale italiana. Guardiola è tra i nomi più accreditati, mentre Pirlo si è già presentato come candidato ufficiale. La decisione finale potrebbe arrivare entro domenica. Le società e le federazioni attendono con ansia l’esito della scelta, che influenzerà il percorso della squadra nelle prossime competizioni. La conferma del nuovo Ct è prevista per i prossimi giorni.

Sarà un weekend di attesa, di speranze e di scelte. Quello che si apre oggi è un fine settimana potenzialmente decisivo per il futuro della nazionale e in generale del calcio italiano. Lo hanno fatto capire i protagonisti della nuova Figc, intervenuti giovedì pomeriggio a Milano dopo l'assemblea della Lega Serie A., Definiti i primi piani d'azione per la rifondazione, con orizzonte 8-10 anni come anticipato dal direttore tecnico Figc Paolo Maldini, ora molto passa dalla scelta del commissario tecnico. Il presidente federale Giovanni Malagò ha ipotizzato un possibile annuncio del nuovo allenatore per martedì 28 luglio, data della riunione del Consiglio Federale. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Weekend decisivo per la scelta del Ct: attesa per Guardiola, Pirlo è già pronto

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