WattVar Innovation Award | il nuovo concorso per l' elettrotecnica

Il WattVar Innovation Award è un concorso dedicato all’elettrotecnica che mira a promuovere l’innovazione tecnologica e valorizzare le competenze di studenti, docenti e professionisti del settore in Italia.

Il WattVar Innovation Award rappresenta una straordinaria opportunità per promuovere l'innovazione tecnologica e valorizzare le competenze tecniche di studenti, docenti e professionisti dell'elettrotecnica in tutta Italia.Nasce il WattVar Innovation AwardIl concorso nazionale di idee per l'innovazione nel settore dell'elettrotecnica promosso dalla Silicon Valley dello Stretto in collaborazione con la rivista WattVar e il Network Regolarità e Trasparenza nella ScuolaMessina – Nasce il WattVar Innovation Award, il nuovo concorso di idee dedicato all'elettrotecnica, all'energia e alle tecnologie innovative, promosso dalla Silicon Valley dello Stretto in collaborazione con la rivista WattVar e con il contributo del Network Regolarità e Trasparenza nella Scuola. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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