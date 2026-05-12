Benevento Innovation HUB | alla Casa del Reduce nasce un nuovo spazio

È stato annunciato l’inizio di Benevento Innovation Hub, un nuovo spazio situato presso la Casa del Reduce. Il progetto è stato co-finanziato attraverso un avviso dell’ANCI, rivolto a giovani con meno di 35 anni. Il sindaco e il consigliere delegato alle Politiche Giovanili hanno reso noto il lancio dell’iniziativa, senza specificare ulteriori dettagli sul funzionamento o le attività previste.

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Tempo di lettura: 2 minuti Il sindaco Clemente Mastella e il consigliere delegato alle Politiche Giovanile rendono noto che prende il via Benevento Innovation Hub, progetto co-finanziato nell’ambito dell’avviso ANCI per l’assegnazione di spazi pubblici a giovani under 35. L’iniziativa sarà ospitata presso la Casa del Reduce, in Via Traiano, nel cuore del centro storico cittadino. Lo spazio individuato, situato al terzo piano dell’immobile comunale, sarà trasformato in un laboratorio pubblico per l’innovazione, la formazione avanzata, l’orientamento imprenditoriale e l’accompagnamento alla nascita di nuove iniziative giovanili. Il....🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento Innovation HUB: alla Casa del Reduce nasce un nuovo spazio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pietrafitta Innovation Hub. Nasce il nuovo ecosistema dell’innovazione sostenibileCentinaia di imprenditori, amministratori e cittadini hanno affollato l’evento per la presentazione del Pietrafitta Innovation Hub (PIH),... Benevento, nasce la Casa del Popolo: un nuovo presidio sociale? Cosa sapere Potere al Popolo Sannio inaugura la Casa del Popolo in piazza Orsini a Benevento.