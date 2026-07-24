Ward si racconta sul palco di Sirolo | Stasera sono solo Luca da Ostia
Luca Ward, il più noto doppiatore italiano, stasera alle 21.30 è pronto a salire sul palco dell’arena del parco della Repubblica di Sirolo per il suo secondo one man show, "Oggi voglio essere me stesso", prodotto dalla Skyline productions srl e portato nella perla rivierasca dalla Universal events di Emanuel Pastina. Voce italiana di grandi star come Russell Crowe, Pierce Brosnan, Hugh Grant e Samuel L. Jackson, Ward ha segnato l’immaginario collettivo con film cult, come "Il Gladiatore", "Matrix" e "Pulp Fiction" tra tutti. Oggi si racconta senza filtri: uomo, padre, avventuriero e artista in un viaggio autentico tra vita vissuta, aneddoti, grandi maestri del doppiaggio e momenti di intensa partecipazione con il pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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