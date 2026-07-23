Stasera si tiene il concerto dei Melty Groove alla Cantina Sociale Valvirginio, seconda tappa di un evento musicale. Il trio, nato nel 2020, suonerà alle 21.30. La band combina generi come funk, soul, rock e groove, offrendo un live energico. L’esibizione è pensata per far ballare il pubblico dall’inizio alla fine. La manifestazione si svolge nell’ambito di MoMu, la rassegna di musica a Montespertoli.

Si scrive MoMu, si legge Montespertoli Musica. È fissata a stasera la seconda tappa della manifestazione. Alle 21.30 la Cantina Sociale Valvirginio ospita il concerto dei Melty Groove, power trio nato nel 2020 che mescola funk, soul, rock e groove in un live scoppiettante, pensato per far ballare il pubblico dalla prima all’ultima nota. Tra le loro "Hypercover" – reinterpretazioni esplosive di grandi classici – e i brani originali del primo album "Free Hands", pubblicato nel 2025, la band porta sul palco uno show energico e senza compromessi, frutto di anni tra club e festival anche internazionali. Sul palco Alice Costa (voce, basso), Edoardo Luparello (batteria, voce) e Carlo Peluso (tastiere, voce). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stasera sul palco ci sono i Melty Groove

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