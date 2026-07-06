Firenze Luca Ward si racconta al Forte Belvedere
Un attore e doppiatore italiano ha partecipato a un evento presso il Forte Belvedere a Firenze. Durante l'incontro, ha condiviso aspetti della sua carriera e del suo percorso artistico. L’evento fa parte della programmazione estiva di Belvedere Firenze, uno spazio culturale gestito dalla Fondazione Muse. La rassegna include tre appuntamenti dedicati a riflessione, musica e teatro, all’interno delle sezioni “L’attualità del bello” e “Forte in Musica”.
Firenze, 6 luglio 2026 – Prosegue la programmazione estiva di Belvedere Firenze, il nuovo spazio culturale del Forte di Belvedere gestito da Fondazione Muse con tre appuntamenti che intrecciano riflessione, musica e teatro all'interno delle rassegne L'attualità del bello e Forte in Musica. Dal dibattito sull'etica dell'intelligenza artificiale di Fra Paolo Benanti alle sonorità che attraversano jazz e tradizione di Daniele di Bonaventura e Peo Alfonsi, fino al racconto di una delle voci più amate del cinema e del doppiaggio italiano Luca Ward, gli incontri in programma dal 7 al 9 luglio confermano la vocazione di Belvedere Firenze come luogo di dialogo tra linguaggi artistici e temi della contemporaneità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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