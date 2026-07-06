firenze luca ward si racconta al forte belvedere

Notizia in breve

Un attore e doppiatore italiano ha partecipato a un evento presso il Forte Belvedere a Firenze. Durante l'incontro, ha condiviso aspetti della sua carriera e del suo percorso artistico. L’evento fa parte della programmazione estiva di Belvedere Firenze, uno spazio culturale gestito dalla Fondazione Muse. La rassegna include tre appuntamenti dedicati a riflessione, musica e teatro, all’interno delle sezioni “L’attualità del bello” e “Forte in Musica”.