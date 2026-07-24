Una banda è entrata nella villa di Galliate di Wanda Nara, dove erano presenti i cinque figli e la madre. La presenza dei familiari non ha impedito ai ladri di svaligiare l’abitazione. La proprietaria ha preso un volo intercontinentale per tornare dai figli. Non sono stati forniti dettagli sul metodo di ingresso o sui beni sottratti. La polizia sta indagando sull’episodio.

La paura in una casa che doveva essere sicura. La corsa su un volo intercontinentale per tornare dai propri figli. Nella villa di Wanda Nara a Galliate è entrata una banda. È successo mentre dentro c’erano i cinque figli della showgirl argentina e la madre, Nora Colosimo. A lanciare l’allarme ai carabinieri è stata proprio la donna. Il colpo è scattato in pieno giorno, approfittando dell’assenza di altri adulti in abitazione. Per fortuna lo spavento è stato grande, ma non ci sono stati feriti. A tranquillizzare tutti, anche via social, è stato Maxi Lopez. L’ex marito di Nara si trovava con lei a New York quando è arrivata la notizia: “I ragazzi stanno bene, grazie a Dio”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Wanda Nara, furto nella villa di Galliate: in casa i cinque figli e la madre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Furto nella residenza di Wanda Nara a Galliate: malviventi in casa con i 5 figli

Notizie e thread social correlati

Furto nella villa di Wanda Nara a Galliate: figli presenti durante il colpoDurante il furto nella villa di Galliate, la proprietaria era negli Stati Uniti e i figli erano presenti insieme alla nonna materna.

Ladri nella villa di Wanda Nara a Galliate mentre lei era a New York: i cinque figli erano in casa con la nonna. La showgirl: “Sono andati dritti in camera mia”Durante un viaggio a New York, la showgirl ha scoperto che ladri avevano saccheggiato la sua villa di Galliate, vicino a Milano.

Temi più discussi: Furto nella villa di Wanda Nara: è caccia a tre ladri incappucciati. L’ipotesi di un basista; Furto in casa di Wanda Nara a Galliate, momenti di paura per i figli; Svaligiata la villa di Wanda Nara a Galliate: in casa c'erano la madre e i cinque figli; I ladri svaligiano la villa di Wanda Nara con i figli dentro: spunta l'ombra della talpa.

Furto nella villa di Wanda Nara: è caccia a tre ladri incappucciati. L’ipotesi di un basista x.com

Wanda Nara, i ladri svaligiano la casa a Galliate mentre in casa ci sono i figliI tre ragazzi e le due bambine, tutti di età compresa tra gli 8 e i 16 anni, erano in compagnia della nonna, che ha dato l'allarme. Sono tutti incolumi. La showgirl si trovava invece a New York per un ... tg24.sky.it

Paura per Wanda Nara, furto nella sua villa a Galliate: in casa c'erano i cinque figliWanda Nara si trovava negli Stati Uniti per assistere alla finale dei Mondiali 2026 che vedeva in capo la sua Argentina, uscita sconfitta per mano della Spagna, quando è arrivata la terribile notizia ... notizie.it