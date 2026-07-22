Durante un viaggio a New York, la showgirl ha scoperto che ladri avevano saccheggiato la sua villa di Galliate, vicino a Milano. I cinque figli erano in casa con la nonna, mentre i ladri sono entrati direttamente nella sua camera. Nara ha preso il primo volo per l’Italia appena appresa la notizia, mentre era impegnata con l’ex marito in un evento legato alla finale dei Mondiali 2026.

Ha appreso la notizia mentre si trovava a New York, impegnata con l’ex marito Maxi Lopez in un evento relativo alla finale dei Mondiali 2026. Wanda Nara ha preso il primo volo per arrivare in Italia perché una banda di ladri si è introdotta nella sua villa di Galliate, non lontana da Milano. A preoccupare la showgirl argentina non solo il furto subito ma la presenza in casa dei suoi cinque figli ( Valentino, Costantino, Benedicto, Francesca e Isabella ) in compagnia della nonna, Nora Colosimo. È stata proprio lei, in questo scenario da incubo, a dare l’allarme e a chiedere aiuto alle forze dell’ordine: “ I ragazzi stanno tutti bene, grazie a Dio “, ha detto Maxi Lopez per rassicurare i fan mentre l’ex compagno di Wanda Nara, Mauro Icardi, non è intervenuto pubblicamente sulla vicenda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ladri nella villa di Wanda Nara a Galliate mentre lei era a New York: i cinque figli erano in casa con la nonna. La showgirl: “Sono andati dritti in camera mia”

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Furto nella residenza di Wanda Nara a Galliate: malviventi in casa con i 5 figli

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