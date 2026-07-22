Furto nella villa di Wanda Nara a Galliate | figli presenti durante il colpo

Durante il furto nella villa di Galliate, la proprietaria era negli Stati Uniti e i figli erano presenti insieme alla nonna materna. I ladri sono entrati in casa e hanno portato via oggetti non specificati. Nessuno è rimasto ferito. La proprietaria ha interrotto il soggiorno all’estero dopo aver scoperto l’accaduto. La polizia sta indagando sul furto.

Furto nella villa di Wanda Nara a Galliate. In casa erano presenti i figli con la nonna materna. Momenti di grande paura per Wanda Nara, costretta a interrompere il suo soggiorno negli Stati Uniti dopo aver appreso che la sua villa di Galliate, in provincia di Novara, era stata presa di mira dai ladri. Al momento del furto, all’interno dell’abitazione si trovavano i cinque figli della showgirl e la madre Nora Colosimo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma lo spavento è stato enorme. L’episodio è ora al centro delle indagini delle forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella che i malviventi conoscessero molto bene la casa e le abitudini della famiglia. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Furto nella residenza di Wanda Nara a Galliate: malviventi in casa con i 5 figli

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