E’ definito il programma del pre-campionato della Vuelle. Che dopo il ritiro a Carpegna (17-23 agosto) partirà con il basket giocato dal derby cittadino contro il Loreto in programma sabato 29 agosto alle ore 18 al PalaMegabox. Dopo di che, la squadra di coach Giorgio Valli farà armi e bagagli per l’unico torneo previsto lontano da casa, trasferendosi a Lignano Sabbiadoro per il quadrangolare organizzato il 4 e 5 settembre dal club di Cividale del Friuli, il " Memorial Bertoluzzi " che ospiterà, oltre ai biancorossi, altre due formazioni di serie A2, Gemini Mestre e Unieuro Forlì. Saranno proprio queste ultime ad aprire la manifestazione sfidandosi nel primo match del venerdì, alle ore 19, mentre alle 21. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, un 11 settembre caldo con la Virtus. Rientrerà nelle celebrazioni per gli ottant’anni

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