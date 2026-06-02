Memoria e futuro nelle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica

Verona ha celebrato l’80° anniversario della Repubblica Italiana con eventi ufficiali iniziati questa mattina, 2 giugno. La giornata ha visto una serie di commemorazioni e cerimonie ufficiali per ricordare questa ricorrenza. Le celebrazioni sono state accompagnate da iniziative pubbliche e commemorative distribuite nel centro cittadino, coinvolgendo autorità e cittadini. La manifestazione si è conclusa nel rispetto delle tradizioni e delle modalità previste per questa ricorrenza.

Verona ha reso omaggio all’80° anniversario della Repubblica Italiana con una serie di celebrazioni ufficiali iniziate questa mattina, 2 giugno.La giornata istituzionale si è aperta alle 9.30 in Piazza Bra, dove si è svolta la solenne cerimonia dell’alzabandiera. Davanti al monumento dedicato a. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Mattarella alla celebrazione del Giorno della Memoria

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