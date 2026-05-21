Meldola celebra gli ottant’anni della Repubblica Italiana con un incontro

A Meldola si svolge un evento per ricordare gli ottant’anni della Repubblica Italiana. Il Comune ha organizzato un incontro che coinvolge la comunità locale, focalizzandosi sulla memoria storica, sui principi fondamentali della Costituzione e sulla partecipazione democratica. L’appuntamento si inserisce nelle iniziative per celebrare questa ricorrenza, offrendo un'occasione per approfondire il ruolo della storia e delle istituzioni nel tessuto civico. La manifestazione si svolge in un contesto pubblico, con interventi e attività dedicate alla commemorazione.

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