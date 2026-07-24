Un giocatore del Sassuolo è stato fermato in Australia per eccesso di velocità ed è risultato positivo alla cocaina. La polizia del Nuovo Galles del Sud ha reso noto l'arresto, che coinvolge l'attaccante, anche membro della nazionale australiana ai Mondiali 2026. La notizia è stata comunicata venerdì e riguarda un episodio avvenuto nel territorio australiano.

Problemi in Australia per l’attaccante del Sassuolo Cristian Volpato, che ha rappresentato proprio l’Australia ai Mondiali 2026. Il giocatore sarebbe risultato positivo alla cocaina e fermato per eccesso di velocità, secondo quanto comunicato venerdì dalla polizia del Nuovo Galles del Sud. La polizia ha affermato che il ventiduenne Volpato, che ha cambiato nazionalità sportiva passando dall’Italia all’Australia prima dei Mondiali, sarebbe stato sorpreso a viaggiare a 50 chilometri orari oltre il limite di velocità consentito quando è stato fermato dalla polizia sul ponte Anzac di Sydney nelle prime ore di venerdì mattina. È stato sottoposto a un test antidroga sul posto, che ha dato esito positivo alla cocaina, ha dichiarato la polizia in un comunicato stampa di venerdì. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Volpato fermato in Australia: il giocatore del Sassuolo guidava sotto l’effetto di cocaina

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Volpato positivo alla cocaina in Australia: era in auto a 109 km/h in una strada con limite a 60

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Il centrocampista del Sassuolo Cristian Volpato sarebbe risultato positivo alla cocaina dopo essere stato fermato due volte dalla polizia nella stessa notte a Sydney per eccesso di velocità. Lo riferiscono diversi media australiani e la BBC. Secondo la polizia x.com

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