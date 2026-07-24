Choc Volpato | È stato trovato positivo alla cocaina Il calciatore del Sassuolo fermato in Australia mentre sfrecciava a 109 km h

Il calciatore del Sassuolo Cristian Volpato, 22 anni, è stato fermato in Australia mentre guidava a 109 kmh. Durante un controllo, è stato sottoposto a un test antidroga e risultò positivo alla cocaina. La notizia è stata pubblicata dal quotidiano locale “The Sidney morning herald”. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle conseguenze o sulle eventuali azioni legali.

Il calciatore del Sassuolo Cristian Volpato, 22 anni, è risultato positivo alla cocaina durante un test antidroga effettuato dalla polizia. A riportarlo in Australia è “The Sidney morning herald”. Il test è stato effettuato dopo che Volpato è stato fermato mentre guidava a 50 kmh oltre il limite di velocità a Sydney. Secondo la polizia, poco dopo l’una di notte di venerdì, Volpato stava guidando una BMW a 109 kmh in una zona con limite di 60 kmh sull’Anzac Bridge, a ovest del centro di Sydney. Agli agenti avrebbe dichiarato di non aver assunto droghe, ma il test salivare preliminare avrebbe dato esito positivo alla cocaina. Circa due ore prima, il giocatore era già stato fermato nello stesso tratto di strada e multato per eccesso di velocità, dopo essere stato rilevato tra 86 e 94 kmh in una zona con limite di 60 kmh. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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