cristian volpato fermato a sydney positivo alla cocaina il giocatore del sassuolo

Un giocatore del Sassuolo è stato fermato a Sydney per eccesso di velocità e successivamente trovato positivo alla cocaina. Il 22enne stava guidando una BMW Coupé a quasi 50 kmh sopra il limite di velocità, poche ore dopo essere stato multato per la stessa infrazione. La polizia ha eseguito un test antidroga che ha confermato l’assunzione di cocaina. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla vicenda.

Modena, 24 luglio 2026 - Guai per Cristian Volpato: il 22enne attaccante del Sassuolo sarebbe risultato positivo alla cocaina dopo essere stato sorpreso a guidare a quasi 50 kmh oltre il limite di velocità a Sydney alla guida di una Bmw Coupé, poche ore dopo essere già stato fermato dalla polizia e multato per eccesso di velocità. A riportare la notizia i media australiani. Volpato fermato due volte nella stessa notte.. Volpato, che ha partecipato agli ultimi Mondiali con i Socceroos, sarebbe stato dunque fermato due volte nella stessa notte mentre era al volante di una BMW Coupé: la prima sull'Anzac Bridge alle 23:05 di giovedì sera, dopo essere stato rilevato a una velocità tra gli 86 e i 94 kmh in una zona con limite di 60 kmh; la seconda mentre viaggiava a 109 kmh nella stessa zona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Choc Volpato: “È stato trovato positivo alla cocaina”. Il calciatore del Sassuolo fermato in Australia mentre sfrecciava a 109 km/hIl calciatore del Sassuolo Cristian Volpato, 22 anni, è stato fermato in Australia mentre guidava a 109 km/h.

Temi più discussi: Guai per Volpato: fermato in auto a Sydney, per il test preliminare sarebbe positivo alla cocaina; Sassuolo, Cristian Volpato fermato a Sydney: è risultato positivo alla cocaina; Cristian Volpato trovato positivo alla cocaina mentre sfrecciava a 109 km/h nella notte a Sydney; Sassuolo: Volpato sorpreso a guidare ad alta velocità e sotto l’effetto di cocaina in Australia.

Il centrocampista del Sassuolo Cristian Volpato sarebbe risultato positivo alla cocaina dopo essere stato fermato due volte dalla polizia nella stessa notte a Sydney per eccesso di velocità. Lo riferiscono diversi media australiani e la BBC #ANSA x.com

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