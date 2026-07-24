Un giocatore del Sassuolo è risultato positivo alla cocaina in seguito a controlli della polizia a Sydney. Il 22enne attaccante è stato fermato mentre guidava a circa 50 kmh sopra il limite di velocità, poche ore dopo essere stato multato per eccesso di velocità. Durante i controlli, sono stati eseguiti test che hanno confermato l’assunzione di sostanze stupefacenti. La vicenda è stata riportata dai media australiani.

Cristian Volpato finisce nei guai. Secondo quanto riportano i media australiani, il 22enne attaccante del Sassuolo sarebbe risultato positivo alla cocaina dopo essere stato sorpreso a guidare a quasi 50 kmh oltre il limite di velocità a Sydney, poche ore dopo essere già stato fermato dalla polizia e multato per eccesso di velocità. Volpato, che ha partecipato agli ultimi Mondiali con i Socceroos, sarebbe stato dunque fermato due volte nella stessa notte mentre era al volante di una BMW Coupé: la prima sull'Anzac Bridge alle 23:05 di giovedì sera, dopo essere stato rilevato a una velocità tra gli 86 e i 94 kmh in una zona con limite di 60 kmh; la seconda mentre viaggiava a 109 kmh nella stessa zona. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Volpato-choc, il giocatore del Sassuolo positivo alla cocaina dopo i controlli della polizia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cristian Volpato fermato a Sydney, positivo alla cocaina il giocatore del SassuoloUn giocatore del Sassuolo è stato fermato a Sydney per eccesso di velocità e successivamente trovato positivo alla cocaina.

Choc Volpato: “È stato trovato positivo alla cocaina”. Il calciatore del Sassuolo fermato in Australia mentre sfrecciava a 109 km/hIl calciatore del Sassuolo Cristian Volpato, 22 anni, è stato fermato in Australia mentre guidava a 109 km/h.

Volpato-choc, il giocatore del Sassuolo positivo alla cocaina dopo i controlli della poliziaCristian Volpato finisce nei guai . Secondo quanto riportano i media australiani, il 22enne attaccante del Sassuolo sarebbe risultato positivo alla cocaina ... gazzettadelsud.it

Volpato fermato in Australia: il giocatore del Sassuolo guidava sotto l’effetto di cocainaCristian Volpato ai Mondiali durante il match dell'Australia contro l'Egitto (Foto AP/Tony Gutierrez) Problemi ... msn.com