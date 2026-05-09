Volley Serie B C D Stesso obiettivo per MoRe e Fos | vincere e sperare

Stasera si disputa l’ultima giornata della regular season nei campionati di Serie B, C e D maschile di volley, mentre nel torneo femminile di Serie D sono iniziati i play-off promozione. Le squadre Mo.Re e Fos si preparano a scendere in campo con l’obiettivo di vincere, sperando di ottenere risultati che possano influenzare il loro futuro nei rispettivi campionati. La giornata segna la conclusione della fase regolare e il via alle sfide decisive.

Si gioca stasera l’ultima giornata di regular season per quanto riguarda i campionati di Serie B, C e D maschile, mentre la D femminile ha iniziato i play-off promozione. SERIE B. Il destino della Mo.Re Volley (32) è appeso a un filo: gioca al PalaAnderlini alle 20 contro la Villa d’Oro Modena (41) un vero e proprio derby da vincere assolutamente per poi attendere il risultato del Remedello che ora è a pari punti. Se i reggiani ottengono lo stesso risultato del Remedello, arrivano quartultimi a pari punti e la salvezza sarà decisa da uno spareggio. SERIE B1. Discorso identico per la Fos CVR (25) che gioca in casa alle 20,30 contro la formazione di Ripalta (55), già promossa in Serie A3.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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