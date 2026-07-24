L’Italia di volley ha battuto il Giappone B per 3-0 nell’ultima amichevole a Tokyo. La partita si è conclusa con i parziali di 25-23, 25-20 e 30-28. Bovolenta ha segnato 17 punti, diventando il miglior realizzatore. La squadra italiana si prepara ora a partire per Ningbo, dove proseguirà la preparazione.

Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono alla Todoroki Arena con i parziali di 25-23, 25-20 e 30-28. Bovolenta miglior realizzatore con 17 punti, domani la partenza per Ningbo. L’Italia chiude con una vittoria il collegiale in Giappone. Nell’amichevole disputata oggi alla Todoroki Arena di Tokyo, la Nazionale maschile di pallavolo ha battuto il Giappone B con il punteggio di 3-0. Gli azzurri guidati da Ferdinando De Giorgi si sono imposti con i parziali di 25-23, 25-20 e 30-28, conducendo il confronto fin dalle prime fasi e resistendo al tentativo di rimonta della formazione giapponese. Al termine dell’incontro, le due squadre hanno disputato anche un set supplementare, vinto dall’Italia per 25-23. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Volley, Italia supera 3-0 il Giappone B nell’ultima amichevole a Tokyo

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Riscossa delle Azzurre, vittoria in 3 set: Giappone-Italia 0-3 | Volleyball Nations League | DAZN

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