L’Italia ha battuto il Giappone B in un’amichevole di volley maschile a Tokyo. Bovolenta è stato il miglior realizzatore della partita. La gara si è svolta in preparazione della Final Eight della Nations League, prevista a Ningbo dal 29 luglio al 2 agosto.

L’Italia è scesa in campo a Tokyo per affrontare il Giappone B in un’amichevole di volley maschile in vista della Final Eight della Nations League, che si disputerà a Ningbo (Cina) dal 29 luglio al 2 luglio. Gli azzurri si sono imposti con il punteggio di 3-0 (25-23; 25-20; 30-28) al termine di una gara ben condotta e in cui hanno avuto sempre in mano il pallino del gioco, cogliendo importanti indicazioni in vista della fase a eliminazione diretta della massima competizione internazionale itinerante. ù I ragazzi del CT Fefé De Giorgi lasceranno il Sol Levante nella giornata di domani e viaggeranno verso Ningbo, dove giovedì 30 luglio (ore 09.00) incroceranno gli USA nei quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Volley, l’Italia regola il Giappone B in amichevole: Bovolenta top scorer, ora la Final Eight di Nations League

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