Altro che Italia travolta dai dazi | il Belpaese corre nell’export e supera pure il Giappone

Negli ultimi dodici mesi, l’Italia ha rafforzato le proprie esportazioni, superando il Giappone nel volume totale. Nonostante le tensioni commerciali e l’aumento dei dazi, i dati indicano che le esportazioni italiane sono cresciute, confermando una tendenza positiva nel commercio internazionale. La crescita si evidenzia in diversi settori, contribuendo a mantenere il Paese tra i principali esportatori europei. La situazione contrasta con alcune aspettative di rallentamento a causa delle tensioni commerciali globali.

Altro che Italia travolta dai dazi: il Belpaese continua a correre sui mercati internazionali e, nell’arco degli ultimi dodici mesi, consolida persino il sorpasso sul Giappone. Tra giugno 2025 e maggio 2026 le esportazioni italiane hanno raggiunto 760,4 miliardi di dollari, contro i 757 miliardi del Paese del Sol Levante. Un risultato storico, arrivato mentre il commercio mondiale deve fare i conti con le tariffe americane, due guerre e la debolezza delle principali economie europee. I numeri smentiscono i catastrofisti. I dati vanno letti senza indulgere nel catastrofismo di chi aveva già dipinto l’Italia come la prima vittima sacrificale della nuova stagione protezionistica statunitense. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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