Volley B1 femminile il derby contro Ravenna chiude la stagione dell' Elettromeccanica Angelini
Sabato si concluderà la stagione dell’Elettromeccanica Angelini Cesena, alla sua undicesima partecipazione consecutiva nel campionato di serie B1 femminile. La squadra affronterà il derby contro Ravenna, segnando la fine del campionato. La partita rappresenta l’ultimo impegno della stagione per le atlete e per tutto il team, che hanno disputato il torneo fin dall’inizio dell’annata.
Sabato calerà il sipario sulla stagione dell’Elettromeccanica Angelini Cesena, all’undicesima partecipazione consecutiva nel campionato di serie B1 femminile. Appuntamento al Pala BCC Romagnolo alle ore 20.30 contro la capolista Olimpia Teodora Ravenna, che ha già festeggiato la matematica.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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