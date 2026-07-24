Nel secondo trimestre, Volkswagen ha registrato un calo degli utili del 33%. La perdita si riflette sulla situazione del mercato automotive europeo, che mostra segnali di difficoltà. Il gruppo ha evidenziato una riduzione dei ricavi e un incremento dei costi operativi, contribuendo alla diminuzione dei profitti nel periodo. I risultati sono in linea con le sfide economiche e di mercato che interessano il settore.

Il gruppo Volkswagen chiude il secondo trimestre dell’anno con numeri che rispecchiano la difficile situazione del mondo automotive europeo. Il periodo aprile-giugno ha fatto registrare, infatti, un utile netto di 1,54 miliardi di euro, con un calo del 32,9% rispetto a quello dello stesso periodo dell’anno precedente, quando il valore era stato di 2,29 miliardi; il fatturato è stato di 82,4 miliardi di euro, con una crescita del 2%. Il gruppo ha consegnato 2,08 milioni di veicoli, con una flessione del 9%, ma con una riduzione molto più importante (pari a oltre un terzo) in Cina, mercato in cui le vendite si sono arrestate a 424.300 veicoli.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Volkswagen: utili in calo del 33% nel secondo trimestre

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