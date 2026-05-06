Leonardo accelera nel primo trimestre Ordini in forte crescita e redditività su del 33%
Nel primo trimestre del 2026, Leonardo ha registrato una crescita significativa negli ordini e un aumento del 33% della redditività. I dati mostrano un rafforzamento della posizione dell’azienda nel settore, confermando la traiettoria di sviluppo delineata dal piano industriale. I risultati indicano un trend positivo per il primo scorcio dell’anno, con numeri che rafforzano la percezione di solidità del gruppo nel mercato.
I risultati del primo trimestre 2026 confermano la traiettoria di crescita di Leonardo e la solidità del percorso delineato dal Piano industriale. Il Consiglio di Amministrazione del gruppo, riunitosi sotto la presidenza di Stefano Pontecorvo, ha approvato all’unanimità i conti dei primi tre mesi dell’anno, che mostrano un miglioramento significativo dei principali indicatori economico-finanziari rispetto allo stesso periodo del 2025. Una partenza sopra il ritmo. Il dato più rilevante arriva dagli ordini, che nel primo trimestre si attestano a 9 miliardi di euro, in crescita del 31% rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno. Il book-to-bill raggiunge quota 2,0, segnale di una domanda particolarmente sostenuta nei mercati di riferimento del gruppo.🔗 Leggi su Formiche.net
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