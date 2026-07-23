Imprese | Unioncamere 33 mila attivita’ in piu’ nel secondo trimestre 2026

Nel secondo trimestre del 2026, in Italia sono state aperte circa 33 mila nuove imprese, mentre le chiusure sono state circa 1.000, portando a un saldo positivo di 32 mila attività. I dati di Unioncamere mostrano che il numero totale di imprese attive cresce, confermando la tenuta del sistema imprenditoriale nel periodo. La crescita riguarda diversi settori, con un aumento significativo di nuove aperture rispetto alle chiusure.

Il secondo trimestre del 2026 conferma la resilienza del sistema imprenditoriale italiano. Tra aprile e giugno, il saldo tra nuove aperture e chiusure di imprese è positivo per 32.709 unità, risultato di 83.169 iscrizioni e 50.460 cessazioni (al netto delle cancellazioni d’ufficio). Questi dati emergono da Movimprese, l’analisi statistica condotta da Unioncamere e InfoCamere, basata sul Registro delle Imprese delle Camere di commercio. Il tasso di crescita si mantiene al +0,56 per cento, lo stesso registrato nello stesso periodo del 2025, portando a 5.823.863 il numero complessivo delle imprese registrate. Crescita delle imprese artigiane e settori in espansione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Milano - Ledilizia lombarda in positivo anche nel 2025

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