Il prezzo del diesel ha raggiunto 2,1 euro al litro, con un aumento continuo. La riforma dei distributori approvata dal governo non avrà effetti sui prezzi, secondo quanto comunicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I dati più recenti indicano che i costi alla pompa sono in costante crescita. Nessuna misura adottata finora ha rallentato questa tendenza.

Non si ferma la corsa dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,968 euro al litro per la benzina (contro il prezzo di ieri a 1,957) e 2,161 euro al litro per il gasolio (ieri era 2,141). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,059 euro al litro per la benzina e 2,228 euro al litro per il gasolio. Vola il prezzo dei carburanti di fronte all’immobilismo del governo. E questo il giorno dopo del varo della riforma in Consiglio dei ministri della rete dei distributori che avrà impatto nullo sul rincaro dei carburanti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Carburanti.

© Lanotiziagiornale.it - Vola il prezzo dei carburanti: il diesel a 2,1 euro al litro. E la riforma dei distributori varata dal governo avrà impatto zero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Prezzi Carburante Diesel e Benzina: Situazione Allarmante

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Carburanti: nuovo balzo dei prezzi. In dieci regioni il diesel è già sopra i 2 euro al litro

Sui carburanti spiraglio dal Medio Oriente. Ma il diesel torna sopra i due euro al litroIl prezzo del diesel supera nuovamente i due euro al litro, riprendendo quota dopo due settimane, a causa di un possibile intervento sui costi delle...

Temi più discussi: Effetto Hormuz sui prezzi: petrolio oltre i 100 dollari, la benzina vola a due euro; Carburanti, salgono prezzi: diesel self vola oltre i 2 euro. I listini di oggi per benzina, gpl e gasolio; Prezzi carburanti: mazzata diesel e la benzina vola. Scende solo il Gpl; Wall Street frena: Space X scivola sotto il prezzo di Ipo, vola PayPal su ipotesi vendita.

Facile fare la voce grossa all’opposizione. Meno facile farsi carico dei problemi e trovare soluzioni concrete. E il prezzo della benzina vola, di nuovo, sopra i due euro. Povera Grace, povero @AndreaePigna … povera Italia! #Accise #Benzina x.com

Marche, il prezzo del gasolio vola più 15% nelle ultime tre settimane Maxi rincari anche per la benzinaNon si ferma il rialzo dei carburanti, ormai in salita continua da tre settimane. E' l'effetto combinato, dirompente per le tasche dei ... msn.com

Caro carburanti, il diesel vola: la stangata estiva sui carburanti è servitaI prezzi di benzina e diesel continuano a salire mentre milioni di italiani si preparano alle vacanze. Il gasolio è aumentato fino al 15% in tre settimane e un pieno costa quasi 14 euro in più ... motorbox.com