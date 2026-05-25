Effetto accise sul gasolio, che torna dopo due settimane sopra quota due euro al litro; stabile invece il prezzo della benzina. Il tutto mentre le quotazioni dei prodotti raffinati continuano a scendere, con il Brent che ha aperto questa mattina sotto i cento dollari, nella speranza di un accordo tra Usa e Iran. Questa mattina 25 maggio la benzina self service sulla rete stradale è a 1,968 eurolitro (+2 millesimi rispetto a venerdì), gasolio a 2,046 eurolitro (+72). Il Gpl è a 0,803 eurolitro (-2), il metano a 1,565 eurokg (-1). In autostrada, la benzina self è a 2,057 euro (+6), il diesel a 2,127 euro (+63), il Gpl a 0,910 euro (-1) e il metano a 1,588 euro (invariato). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sui carburanti spiraglio dal Medio Oriente. Ma il diesel torna sopra i due euro al litro

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