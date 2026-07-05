Klopp nuovo ct della Germania | accordo raggiunto ora si definiscono i dettagli

Jurgen Klopp sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale tedesca. L’accordo tra le parti è stato raggiunto e ora si stanno definendo i dettagli contrattuali. La firma ufficiale è attesa nelle prossime settimane, dopo aver confermato l’intenzione di assumere il ruolo. Klopp ha già dato il suo consenso all’incarico.

Accordo chiuso: Jurgen Klopp sarà il nuovo ct della Germania, ora si limano gli aspetti contrattuali. Jürgen Klopp sarà il nuovo commissario tecnico della Germania: l’accordo è arrivato e il tecnico ha già dato il suo sì. Restano da definire alcuni aspetti — durata del contratto, struttura del progetto tecnico e modalità della sua uscita dal RB Group — ma la direzione è tracciata: Klopp guiderà la Nazionale tedesca. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Le ultime mosse del RB Group. Il gruppo aveva valutato Oliver Glasner come possibile sostituto, ma l’allenatore ha scelto di firmare con il Nottingham Forest, chiudendo definitivamente quella pista. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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