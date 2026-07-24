Nella notte tra il 23 e il 24 luglio 2026, Pep Guardiola ha comunicato ufficialmente di non accettare l’offerta come commissario tecnico della nazionale italiana. La scelta è definitiva e non ci saranno ulteriori trattative. Ora l’obiettivo della Figc si sposta su Andrea Pirlo, considerato il candidato principale. Nel frattempo, la federazione tedesca ha annunciato l’incarico di Jürgen Klopp come nuovo allenatore della nazionale maschile.

ROMA – Dopo giorni di riflessione nella notte fra il 23 e il 24 luglio 2026 è arrivato il no ufficiale. Pep Guardiola non sarà commissario tecnico dell’Italia. Per l’allenatore catalano sono prevalse scelte di carattere familiare. L’ex tecnico del City si era manifestato disponibile a discutere con il dt azzurro Paolo Maldini del progetto di rinascita dell’Italia, e si è detto lusingato della proposta della nuova Figc guidata da Giovanni Malagò. Tuttavia, la scelta di declinare l’offerta azzurra sarebbe dovuta alla volontà di dedicarsi per un po’ di tempo alla famiglia. La Federcalcio ora dovrà virare su un nuovo profilo. SI PUNTA SU PIRLO? – E adesso? Il “no” del tecnico spagnolo potrebbe spalancare le porte della nazionale italiana ad Andrea Pirlo, nome che attualmente sembra in pole position nella lista di Maldini e Leonardo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Nazionale: Guardiola dice no all’offerta della Figc, ora si punta su Pirlo. Klopp nuovo ct della Germania

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