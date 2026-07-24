Emiliano Viviano ha commentato l'interesse dell’Inter per Romero, difensore del Tottenham. Ha detto che il giocatore potrebbe adattarsi alla squadra, ma non spenderebbe 40 milioni di euro per lui. La valutazione si basa sulla percezione del valore del difensore, senza ulteriori dettagli sui criteri di mercato o sulle alternative disponibili. La dichiarazione è stata rilasciata durante una trasmissione in diretta.

Inter News 24 Intervenuto alla diretta di Sportium Fun, Emiliano Viviano ha parlato così dell’interesse dell’Inter per Romero, difensore del Tottenham. La pista di mercato più calda in casa Inter conduce direttamente a Romero. Il difensore argentino del Tottenham è finito al centro dei radar nerazzurri, con il suo agente attualmente a Milano: nelle prossime ore non sono esclusi contatti diretti con la dirigenza per esplorare i margini di una trattativa concreta. L’opinione di Emiliano Viviano. Sulla possibile fumata bianca e sull’approdo del centrale in nerazzurro si è espresso l’ex portiere Emiliano Viviano durante la diretta di Sportium Fun, analizzando pregi, difetti e perplessità legate a un’operazione economicamente e fisicamente impegnativa. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Viviano boccia Romero: «Andrebbe bene per l’Inter, ma non spenderei 40 milioni di euro per lui»

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