Il Tottenham valuta circa 40 milioni di sterline il difensore Romero, mentre l’Inter pensa a un possibile investimento. Per il reparto difensivo, i nerazzurri stanno considerando anche un prestito per il laterale Spence. La squadra cerca rinforzi per coprire le assenze e migliorare la rosa, dopo le partenze di alcuni giocatori chiave nel settore arretrato. La dirigenza sta valutando diverse opzioni, con attenzione a profili di livello internazionale.

Inter News 24 . Segui le ultimissime. Il calciomercato dell’Inter si concentra con forza sulla ricerca di innesti per il reparto arretrato. Le partenze di elementi di rilievo hanno aperto una lacuna numerica e tecnica al centro della retroguardia, spingendo la dirigenza di Viale della Liberazione a valutare profili di spessore internazionale. Tra i nomi presi in esame dai nerazzurri nelle ultime ore c’è quello di Cristian Romero, attualmente in forza al Tottenham. Le cifre dell’affare e la posizione degli Spurs. Il club inglese ha fissato una base di partenza per il cartellino del giocatore. La richiesta iniziale della dirigenza britannica per cedere Romero si aggira intorno ai 50 milioni di sterline (circa 59 milioni di euro). 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Romero valutato 40 milioni di sterline dal Tottenham: l’Inter ragiona! E per Spence spunta il prestito

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ROMERO IS NO CAPTAIN OF MINE! | Man Utd 2-0 Tottenham Reaction

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annaspo sembra di vedere le nostre trattative negli anni scorsi dove avevamo il limite massimo di 30 milioni ahahahahahahahahah, la richiesta è di 40, il Milan ne offre 20 più bonus, c'è distanza ma si tratta, per fortuna che sto incubo sembra essere finito x.com

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