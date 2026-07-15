Romero è stato valutato 50 milioni di euro, rendendo difficile l’ipotesi di un trasferimento all’Inter. Il nome del difensore è stato accostato ai nerazzurri, ma l’alto costo complica l’operazione. La trattativa sembra complessa e non facilmente realizzabile con le cifre attuali. La valutazione di Romero rappresenta un ostacolo concreto per il trasferimento, che appare improbabile alle condizioni attuali.

di Stefano Cori Romero è un nuovo nome per la difesa dell’Inter, vista la valutazione però diventa difficile immaginare che l’operazione possa andare in porto. Notizia di ieri sera è l’inserimento di Cuti Romero come nome per l’Inter in ottica difesa. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, il Tottenham avrebbe proposto l’argentino all’Inter. Come anticipato dall’esperto di mercato, si tratta di un’operazione a dir poco complessa quella che porterebbe all’ex Atalanta. A confermarlo è anche Gianluigi Longari su X, infatti la valutazione degli Spurs su Romero è di circa 50 milioni di euro. LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER Per questo resta un giocatore a dir poco difficile da raggiungere. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Romero accostato all’Inter, valutato 50 milioni di euro: un’operazione a dir poco complessa

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