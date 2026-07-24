Una vittima di Modena non riceve spazio sui media, mentre in altri casi si evidenzia una copertura più ampia. Recentemente, un sindaco ha espresso condoglianze che sono state considerate inappropriate. La discussione riguarda anche come i media trattano le storie di persone di origine straniera rispetto ad altre. La differenza di attenzione tra casi viene commentata come un esempio di disparità nella copertura giornalistica.

Si fosse chiamata Aisha Idrissi di lei avrebbero scritto tutti i soloni del mainstream, fosse stata ammazzata da un poliziotto, poi, ci sarebbero stati presidi democratici e attese di risarcimenti milionari. Invece si chiamava Monica Esposito e di lei pochi giornali hanno scritto, poco si sono interessati i telegiornali. Del resto, ha un triplo torto: essere italiana, essere madre di tre figli e avere avuto l’ardire di passeggiare insieme al marito Angelo, 55 anni come lei ferito nell’attentato, quel 16 maggio in via Emilia centro a Modena.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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© Laverita.info - Vittima di Modena oscurata dai giornali. E De Pascale sbaglia pure le condoglianze

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