Mi dispiace che qualcuno pensi che io sia voluta stare sui giornali Sono discreta i miei hanno saputo della separazione da Francesca Pascale dai giornali | parla Paola Turci

Da ilfattoquotidiano.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Paola Turci ha dichiarato di essere dispiaciuta se qualcuno pensa che abbia voluto apparire sui giornali. Ha spiegato di essere sempre stata discreta e che la notizia della separazione da Francesca Pascale è stata riportata dai media, non da lei. La cantante ha anche detto di aver passato un periodo di pausa, ascoltando e osservando, durante il quale ha avuto difficoltà a lavorare, sentendo che la sua attività artistica si era fermata.

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“Sono stata ai box. In pausa, in silenzio, ad ascoltare, guardare, a vivere. Ma artisticamente facevo fatica, qualcosa si era bloccato. Poi sono tornata a casa, a Roma, ed è cambiato tutto “: così Paola Turci spiega a Repubblica com’è nata Vita Mia, la canzone che anticipa il suo album in uscita il prossimo 2 ottobre, Amore a dismisura. Torna a parlare della separazione da Francesca Pascale, Turci, e di come abbia vissuto quei momenti: “Mi dispiace ogni volta che leggo, non per le critiche o gli insulti. Non mi interessano. Ognuno può essere cafone e maleducato a modo suo. Mi ferisce, non avendo diritto di replica, che qualcuno pensi che io sia voluta stare sui giornali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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