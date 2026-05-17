Modena de Pascale | Mattarella e Meloni segnale di unità nazionale
Il presidente della Repubblica e la presidente del Consiglio hanno effettuato una visita congiunta agli ospedali di Modena e Bologna, in seguito all’incidente che ha colpito il centro storico di Modena. L’evento si è svolto in un momento in cui le autorità hanno deciso di mostrare solidarietà e vicinanza alla città. La presenza delle alte cariche dello Stato in questi ospedali ha attirato l’attenzione dei media e delle persone presenti, sottolineando l’attenzione del governo sulla situazione.
La visita congiunta del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni agli ospedali di Modena e Bologna rappresenta “un segnale di unità nazionale” dopo il grave episodio che ha sconvolto il centro storico modenese. A sottolinearlo è il presidente. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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