Modena de Pascale | Mattarella e Meloni segnale di unità nazionale

Da bolognatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Repubblica e la presidente del Consiglio hanno effettuato una visita congiunta agli ospedali di Modena e Bologna, in seguito all’incidente che ha colpito il centro storico di Modena. L’evento si è svolto in un momento in cui le autorità hanno deciso di mostrare solidarietà e vicinanza alla città. La presenza delle alte cariche dello Stato in questi ospedali ha attirato l’attenzione dei media e delle persone presenti, sottolineando l’attenzione del governo sulla situazione.

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La visita congiunta del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni agli ospedali di Modena e Bologna rappresenta “un segnale di unità nazionale” dopo il grave episodio che ha sconvolto il centro storico modenese. A sottolinearlo è il presidente. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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