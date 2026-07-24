La squadra e la dirigenza del Pisa Sporting Club hanno incontrato la campionessa olimpica di sci durante il ritiro estivo in Valle d’Aosta. L’incontro è avvenuto al Relais Mont Blanc Hotel & Spa di La Salle.

PISA – Il ritiro estivo del Pisa Sporting Club ha ricevuto una visita d’eccezione. La squadra e la dirigenza, ospitate al Relais Mont Blanc Hotel & Spa di La Salle, hanno incontrato la campionessa olimpica di sci Federica Brignone, figura di riferimento dello sport valdostano e internazionale. All’incontro, avvenuto nel pomeriggio, ha preso parte anche Marco Albarello, in qualità di consulente per i grandi eventi sportivi della Regione Valle d’Aosta. La sciatrice ha salutato i componenti del club nerazzurro, condividendo un momento di confronto con dirigenti e atleti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Visita di Federica Brignone al ritiro estivo del Pisa Sporting Club in Valle d’Aosta

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