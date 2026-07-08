pisa sporting club al via le visite mediche pre ritiro presso il centro rehab and sport

Il Pisa Sporting Club ha avviato le visite mediche pre-ritiro presso il centro “Rehab and Sport” per la stagione 2026-2027. Le operazioni sono iniziate questa mattina, coinvolgendo i giocatori e lo staff tecnico. Le attività preparatorie proseguiranno con i test fisici e le valutazioni mediche. La squadra si riunirà nei prossimi giorni per l'inizio degli allenamenti ufficiali. Le visite sono state effettuate presso il centro di medicina riabilitativa e dello sport.

PISA – Il Pisa Sporting Club ha ufficialmente dato il via alla stagione 2026-2027. Le attività preparatorie sono iniziate con le visite mediche di rito presso il Centro Universitario di Medicina Riabilitativa e dello Sport “Rehab and Sport”. Nella giornata di oggi, mercoledì 8 luglio, il gruppo ha sostenuto la prima sessione di controlli. Al mattino sono stati valutati Tosi, Conti, Bettazzi, Primasso, Frosali, Maucci, Mbambi, Sapola e Buffon. Nel pomeriggio, il percorso sanitario ha coinvolto Angori, Piccinini, Durmush, Stojilkovic, Hojholt, Meister, Canestrelli, Moreo e Caracciolo. I test proseguiranno domani, giovedì 9 luglio, con il resto della rosa: Bozhinov, Lusuardi, Esteves, Calabresi, Touré, Vural, Léris, Tramoni, Durosinmi e Loyola. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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