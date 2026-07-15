Ritiro di Morgex le date i test amichevoli e l’elenco dei convocati del Pisa Sporting Club
Il Pisa Sporting Club ha iniziato il ritiro precampionato a Morgex, in Valle d’Aosta, e rimarrà fino al 27 luglio. La squadra ha scelto il Relais Mont Blanc Hotel & Spa di La Salle come quartier generale. Durante il periodo, sono previsti anche alcuni test amichevoli. Sono stati convocati i giocatori che parteciperanno alle sessioni di allenamento e alle partite di preparazione.
PISA – Il Pisa Sporting Club è arrivato in Valle d’Aosta per il ritiro precampionato. La squadra resterà a Morgex fino al 27 luglio, stabilendo il proprio quartier generale presso il Relais Mont Blanc Hotel & Spa di La Salle. La preparazione atletica si svolgerà sul campo del Centro Sportivo del Valdigne Mont Blanc, dove i tifosi potranno assistere alle sedute giornaliere, previste per le 10,00 e le 17,00. Il calendario dei test amichevoli prevede tre appuntamenti: il 19 luglio la sfida contro il Pavia, il 25 luglio quella contro la Juventus NG e il 26 luglio l’incontro con la Pro Vercelli, tutti con calcio d’inizio fissato alle 18,00. Il gruppo, sotto la guida dell’allenatore Paolo Bianco, è composto da 34 giocatori. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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