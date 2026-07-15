Ritiro di Morgex le date i test amichevoli e l’elenco dei convocati del Pisa Sporting Club

Notizia in breve

Il Pisa Sporting Club ha iniziato il ritiro precampionato a Morgex, in Valle d’Aosta, e rimarrà fino al 27 luglio. La squadra ha scelto il Relais Mont Blanc Hotel & Spa di La Salle come quartier generale. Durante il periodo, sono previsti anche alcuni test amichevoli. Sono stati convocati i giocatori che parteciperanno alle sessioni di allenamento e alle partite di preparazione.