È stato confermato un caso di infezione da virus Toscana a Morrovalle. Il virus, che si trasmette principalmente attraverso vettori come zanzare, può causare sintomi lievi o, in alcuni casi, meningiti. A spiegare le caratteristiche del virus è stato un professore di parassitologia, che ha evidenziato la possibilità di manifestazioni cliniche varie e il rischio di complicanze in alcuni soggetti.

Morrovalle, 23 luglio 2026 - È stato accertato un caso di infezione da virus Toscana a Morrovalle. Di cosa si tratta? A spiegarlo è il professore Guido Favia, docente di parassitologia alla Scuola di bioscienze e medicina veterinaria nonché prorettore alla ricerca dell’ Università di Camerino. “Il riscontro di casi di Toscana virus non deve generare particolare allarme – premette -. Il virus è presente da tempo nel nostro Paese e nella maggior parte delle persone provoca un’infezione lieve o addirittura asintomatica”. Ma in una piccola percentuale di casi il virus può interessare il sistema nervoso centrale, provocando forme neuro-invasive, come meningite o meningoencefalite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Virus Toscana”, cos’è e come si trasmette: parla l’esperto. “Sintomi lievi, ma in alcuni casi può causare meningiti”

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