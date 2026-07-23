Due casi di infezione da Toscana virus sono stati confermati, uno a Morrovalle e un altro a Modena. Entrambi i pazienti hanno contratto il virus, che può essere trasmesso dai pappataci. Non sono stati forniti dettagli sui sintomi specifici, ma si sa che il virus può causare febbre, mal di testa e dolori muscolari. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e invitano a evitare zone infestate dai pappataci.

Dopo la segnalazione di un caso di infezione da Toscana virus all’Asl di Modena, è arrivata la conferma di un altro caso accertato nel territorio di Morrovalle. Il TOSV si tratta di un virus non molto conosciuto, trasmesso dai cosiddetti pappataci e viene associato a casi di meningite e meningoencefalite. L’AUSL di Modena ha sottolineato quali interventi compiere per ridurre la presenza di insetti e il rischio sanitario. Casi di virus Toscana a Morrovalle e Modena Il servizio di igiene pubblica della AUSL di Modena ha registrato un caso di infezione da virus Toscana dovuto alla puntura di pappataci. La donna è stata ricoverata all’ospedale di Baggiovara. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Casi di virus Toscana a Morrovalle e Modena, può essere trasmesso da pappataci: quali sono i sintomi

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