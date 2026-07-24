Vip Master su il sipario Le star si mettono in gioco
Alle 20,30 si accendono i riflettori sul Vip Master di tennis, alla sua 35ª edizione. Il torneo si svolge al Circolo tennis di via Jelenia Gora, a Milano Marittima, e rappresenta un appuntamento tradizionale dal 1991. Le star del tennis si sfidano in questa competizione, che ogni anno anima le serate estive in Riviera.
Si alza il sipario sull’edizione n. 35 del Vip Master di tennis. Oggi alle 20,30 si riaccendono i riflettori del Circolo tennis di via Jelenia Gora di Milano Marittima per il tradizionale torneo che, dal 1991, fa da inseparabile colonna sonora alle estati in Riviera. Ideato e curato da Mario e Patrick Baldassari, l’appuntamento è capace di coniugare agonismo, leggerezza e solidarietà. Sulla terra rossa cervese si ritroverà un eccezionale parterre di protagonisti, figure di primo piano dello sport, nomi celebri del piccolo e grande schermo, oltre a firme note del giornalismo. A illuminare la scena saranno i volti più iconici dello spettacolo,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Ritornano le sfide del Vip Master. Domani si accendono i riflettoriDomani sera si svolge la 36ª edizione del Vip Master di tennis al Circolo tennis di Milano Marittima.
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Tutto pronto per l’evento più glamour dell’estate, il Vip Master Tennis. Venerdì 24 e sabato 25 luglio l'appuntamento è sui campi del Circolo Tennis di Milano Marittima con il campionato che vede protagonisti personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, facebook
Al mercoledì, se confermato, arriverebbe una sfida clamorosa tra #LaRuotadellaFortuna (versione VIP?) e #Taleequaleshow. Canale 5 ripete la sfida contro il programma #ascoltitv x.com
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Servizi VIP in aeroporto … 2 ore prima della partenza internazionale? reddit
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