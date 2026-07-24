Si alza il sipario sull’edizione n. 35 del Vip Master di tennis. Oggi alle 20,30 si riaccendono i riflettori del Circolo tennis di via Jelenia Gora di Milano Marittima per il tradizionale torneo che, dal 1991, fa da inseparabile colonna sonora alle estati in Riviera. Ideato e curato da Mario e Patrick Baldassari, l’appuntamento è capace di coniugare agonismo, leggerezza e solidarietà. Sulla terra rossa cervese si ritroverà un eccezionale parterre di protagonisti, figure di primo piano dello sport, nomi celebri del piccolo e grande schermo, oltre a firme note del giornalismo. A illuminare la scena saranno i volti più iconici dello spettacolo,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Ritornano le sfide del Vip Master. Domani si accendono i riflettoriDomani sera si svolge la 36ª edizione del Vip Master di tennis al Circolo tennis di Milano Marittima.

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Temi più discussi: Il Vip Master infiamma l’estate. Tutti a rete a Milano Marittima; Milano Marittima. Torna il Vip Master di Tennis, 35esima edizione; A Milano Marittima la XXXV edizione del Vip Master di tennis con Chiambretti, Giletti, Marini e tanti altri; Vip Master, su il sipario. Le star si mettono in gioco.

Al mercoledì, se confermato, arriverebbe una sfida clamorosa tra #LaRuotadellaFortuna (versione VIP?) e #Taleequaleshow. Canale 5 ripete la sfida contro il programma #ascoltitv x.com

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Servizi VIP in aeroporto … 2 ore prima della partenza internazionale? reddit

Vip Master, su il sipario. Tra glamour e solidarietà le sfide sulla terra rossaMilano Marittima è pronta per accendere i riflettori sull’edizione n.35 del Vip Master, il tradizionale evento che ogni estate, dal 1990, per due giorni, porta sul ‘centrale’ del Circolo Tennis di via ... ilrestodelcarlino.it