Ritornano le sfide del Vip Master Domani si accendono i riflettori

Da ilrestodelcarlino.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani sera si svolge la 36ª edizione del Vip Master di tennis al Circolo tennis di Milano Marittima. Il torneo, che si tiene dal 1990, riporterà in campo i partecipanti in una competizione che si svolge ogni estate sulla riviera. Le sfide si svolgeranno sulla rete del circolo, con i giocatori che si sfideranno in singolare e doppio. La manifestazione è uno degli appuntamenti sportivi di riferimento della stagione estiva.

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È iniziato il conto alla rovescia per l’edizione numero 36 del Vip Master di tennis. Domani sera si riaccenderanno i riflettori del Circolo tennis di via Jelenia Gora di Milano Marittima per il tradizionale torneo che, dal 1990, fa da colonna sonora alle estati in Riviera. Ideato e curato con la consueta passione da Mario e Patrick Baldassari, l’appuntamento rappresenta un punto fermo della stagione costiera, capace di coniugare agonismo, leggerezza e solidarietà. Sulla terra rossa della rinomata località cervese si ritroverà un eccezionale parterre di protagonisti: figure di primo piano dello sport, nomi celebri del piccolo e grande schermo, oltre a firme note del giornalismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Si parla di: Ritornano le sfide del Vip Master. Domani si accendono i riflettori; Il Vip Master infiamma l’estate. Tutti a rete a Milano Marittima.

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