Si è alzato il sipario su Che cosa sono le nuvole?

Il teatro non si ferma mai a Castelnuovo e, anche quest’anno, è decollato il Festival "Che cosa sono le nuvole?", una rassegna pensata interamente per le nuove generazioni, ricca di fiabe, clowneria, circo e narrazione. Grazie alla sinergia fra Lucca teatro festival, Comune di Castelnuovo e Associazione "Compriamo a Castelnuovo - Centro commerciale naturale", tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito, in piazza Luigi Carli, con inizio alle 21.30. Dopo " Mr. Brush – La fantasia nascosta tra scope e spazzole" e "Principessa Triste – Una fiaba sul potere della gentilezza", lunedì 20 luglio, sempre alle 21.30, sarà la volta di "A Beautiful Day – Un’esilarante avventura tra clown e circo"; venerdì 31 luglio "Basilico nel Bosco Nero", uno spettacolo speciale in occasione della notte di Mezza Estate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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