Il Vip Master 2026 sta per accendere di entusiasmo Milano Marittima con una prima serata da tutto esaurito. Il tutto confermando ancora una volta il suo ruolo di evento simbolo della mitica e ineguagliabile Summer Season romagnola. Eh già. Non ci sono dubbi: spettacolo assicurato anche domani sera, per un sabato da “paura” con i big della tv, sport e showbiz. Si parte sempre alle 20,30 al Circolo Tennis di Viale Jelenia Gora 4; a seguire grande festa ai Bagni Paparazzi con tutti i vip presenti. Che dire. Tra campi affollati, ospiti di richiamo e un clima da fantastica mondanità, la manifestazione sportiva è già partita con un successo travolgente, lì all’headquarter del Paparazzi di Patrick Baldassari, a poche ore dal gran finale e premiazioni di domani. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

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© Danielebartocciblog.it - Vip Master 2026 a Milano Marittima: prima serata da tutto esaurito

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